Sivas'ta 'beyaz gelincik' sürprizi

04.12.2019 15:17 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:02

Kış aylarında renk değiştiriyor, Sivas'ta görüntülendi

Sivas'ın Hafik ilçesinde bir vatandaş, kış aylarında renk değiştirip kahve renginden beyaz renge bürünen ve hızlı hareket ettiği için çok fazla görüntülenemeyen gelincik türünü görüntülemeyi başardı

Sivas'ın Hafik ilçesinde bir vatandaş, kış aylarında renk değiştirip kahve renginden beyaz renge bürünen ve hızlı hareket ettiği için çok fazla görüntülenemeyen gelincik türünü görüntülemeyi başardı.

Devlet Su İşlerinde görevli Burak Ayvalıoğlu, görev icabı gittiği Hafik ilçesinde doğada nadir olarak görünen ve hızlı hareket ettiği için çok fazla görüntülenemeyen gelinciği fark etti. Bu anı kaçırmak istemeyen Ayvalıoğlu, cep telefonuna sarıldı. Yaz aylarında kahverengi, kış aylarında ise renk değiştirerek beyaz renge bürünen gelinciği, beyaz rengi ile görüntülemeyi başardı.

"GÖRÜNCE ÇOK ŞAŞIRDIM"

Gelincik türünü görüntüleyen Burak Ayvalıoğlu, gelinciği görünce çok şaşırdığını belirterek, " Görevimiz icabı Hafik İlçesine gitmiştik. Orada su debisi ölçümü yaparken Köprünün kenarında ne fareye benzeyen ne de Sincaba benzeyen bir hayvan gördük. O anda fotoğraflamak istedim. Ama çok da hızlı olduğu için çok fotoğraf alamadım. Birkaç tane fotoğraf aldım. Bunun akabinde eşime gönderdim. Eşim, beyaz gelincik, kutup gelinciği diyerek isminin geçtiğini görmüş. İnternette araştırıp baktığımda nesli tükenmekte olan nadir görülen bir hayvan olduğu yazmaktaydı. Böyle haberler vardı. Gelinciği görünce şaşırdım. Ne sincaba benziyor ne fareye benziyor. Böyle uzun kuyruğu var. Burada hiç beyaz sincap görmemişiz hep kahverengi görmüşüz" dedi.

Devlet Su İşleri personeli Burak Ayvalıoğlu, ilçede çalışma yaparken Acısu Köprüsü kenarında beyaz bir hayvan gördü. Ayvalıoğlu, cep telefonu kamerası ile hayvanın video ve fotoğraflarını çekti. Çık hızlı hareket ettiği için kısa süreliğine görüntülenen hayvan kısa sürede bölgeden uzaklaşarak kayboldu. Kış olduğu için beyaz renge bürünen gelincik, görüntüsüyle ilgi çekti.

Hayvanı ilk gördüğünde şaşırdığını belirten Burak Ayvalıoğlu, "Köprü yakınında su debisi ölçümü yaparken bir hayvan gördük. Ne sincaba ne de fareye benziyordu. Hemen görüntülemek için cep telefonumu aldım, kısa süre kaydedebildim. Sonra yaptığımız araştırmada, gelincik olduğunu öğrendik. Sivas'ta da yaşadığını göstermek için paylaştık" dedi.

Gelincikler, kışın beyaz, yazın ise kahverengi renge dönüşme özelliği ile biliniyor.

Kaynak: İHA