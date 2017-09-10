Sivas'ta Ayyıldızlı Camisi'nin Temeli Atıldı

Sivas Valisi Davut Gül, Yukarı Tekke'ye yapılması planlanan Ayyıldızlı Camisi'nin temel atma törenine katıldı.



Sivas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Gül, törende yaptığı konuşmada, hayırlı bir törende bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.



Gül, "Caminin projesi de ismi de çok güzel. Hayırlı uğurlu olsun, emeği geçenlerden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.



AK Parti Sivas Milletvekili Habib Soluk da böyle hayırlı bir eserin ortaya çıkması noktasında girişimlerde bulunan herkesi kutladığını kaydetti.



AK Parti Sivas Milletvekili Selim Dursun ise "İnşallah bu projeyle nesillerimize örnek oluruz. Çok güzel düşünülmüş bir proje, sebep olanlardan Allah razı olsun." değerlendirmesini yaptı.



Kentte cenazelerin çoğunluğunun Ulu Cami'den kaldırıldığını anımsatan Belediye Başkanı Sami Aydın da şunları kaydetti:



"Hal böyle olunca o bölgedeki trafik yoğunluğu ciddi sıkıntı oluşturuyor. Bu projeyle Sivas'ta cenaze namazı dendiği zaman, adresin burası olmasını amaçladık. Burayı gerektiği zaman cemaat dışarı çıkmadan cenaze namazını içeride kılsın diye projelendirdik. Zemin katta kapalı alanda bin 500, fevkani katında 400, bodrum katında bin 500 ve açık alanda 5 bin olmak üzere 8 bin 400 kişi aynı anda namazlarını kılabilecek. Hedefimiz 2018 yılında camimizi hizmete açmak."



Konuşmaların ardından caminin temeli atıldı.