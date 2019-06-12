Sivas PANKOBİRLİK genel kurul yaptı

Sivas Pancar Ekicileri Kooperatifi Birliği (PANKOBİRLİK) genel kurul yaptı.

Kentte Kadı Burhanettin Mahallesinde bulunan 4 Eylül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda, Abdullah Hazırcı, Emin Özkan, Naim Polat, Hikmet Dallıkavak ve Ali Balbay'dan oluşan yönetim kurulu listesi ile Basri Çoban, Mehmet Kürşat Coşgun, Sebahattin Kartal, Atakan Sönmez ve Battal Karakütük'ün bulunduğu yönetim kurulu listesi yarıştı. Seçim sonucunda Abdullah Hazırcı'nın listesi bin 454 oy alırken, Basri Çoban'ın listesi ise 804 oy aldı. Seçimi kazanan yönetim kurulu listesindekiler arasından Sivas PANKOBİRLİK başkanının seçileceği öğrenildi. - SİVAS

Kaynak: İHA