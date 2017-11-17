Sivas Özel İdare Genel Sekreteri Kaya'dan Köy Ziyaretleri

Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, Kurtlapa, Yakupoğlan ve Gümüşdere köylerinde yapımı süren kanalizasyon çalışmalarını inceledi.



Özel İdare'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Sivas İl Özel İdaresi kırsal altyapı çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.



2017 yılı yatırım programı kapsamında ilçelerde altyapı çalışmalarına devam eden Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü, birçok köyün altyapı problemini çözüme kavuşturdu.



Kaya, Kurtlapa, Yakupoğlan ve Gümüşdere köylerinde devam eden kanalizasyon hattı yapım çalışmalarını ve diğer çalışmaları yerinde inceledi.



Kırsalda sürdürülen çalışmaları, nüfus bakımından yoğun olan köylerden başlayarak ziyaret ettiğini ve çalışmaları yerinde incelediğini aktaran Kaya, "KÖYDES yatırım programı kapsamında, Yakupoğlan köyümüze doğal foseptik çukuru, doğal arıtma tesisi, Kurtlapa ve Gümüşdere köylerimizde ise mevcut olan foseptik çukurlarına ek olarak doğal arıtma tesisi imalatı yapılıyor. Çalışmalarımızda bin 200'ün üzerinde baca ile yaklaşık 300 metre çelik boru kullanıldı. Bu köyler ortalama 33 kilometrelik kanalizasyon hattına sahipler. Çalışmalarımız devam ediyor. Köylerimizdeki kanalizasyon çalışmasının maliyetinin ciddi meblağlar olduğunu söyleyebiliriz. Köylü-vatandaş işbirliği ile bu maliyetler kimi zaman paylaşılabiliyor. Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması bizler için çok önemli, dolayısıyla hizmet götürülen köylerde nüfusun önemli bir kriter olduğunu söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.



Kaya, kırsalda yaşayan her bir ferdin, hizmetlerin fazlasını hak ettiğini belirterek, şunları kaydetti:



"Sivas İl Özel İdaresi olarak teknolojinin nimetlerinden de yararlanıyoruz. Coğrafi Bilgi Sistemi' (CBS) birimi İdaremiz için çok önemli bir teknolojik altyapı hizmeti sunuyor. Yapılan bu hizmetler CBS'nin bilgi ağına işleniyor. Bu sayede ihtiyaç halinde tüm Sivas coğrafyasında nerde içme suyu deposu-hattı, nerde kanalizasyon hattı, menfez, köprü, nerde diğer kırsal altyapı çalışmaları varsa internet üzerinden sisteme ulaşarak bilgilendirme gerçekleştirebiliyoruz."



Ziyaretlerde Kaya'ya Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü Sami Dağ ile ilgili personeller de eşlik etti.