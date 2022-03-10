Son dakika haber! Sivas-Malatya sınırında otobüs kazası: 20 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Sivas-Malatya sınırında otobüs kazası: 20 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Son dakika haberleri... Sivas-Malatya sınırında otobüs kazası: 20 yaralı Sivas-Malatya sınırında yolcu otobüsünün yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada 20 kişi yaralandı Sivas-Malatya sınırında yolcu otobüsünün yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada 20 kişi yaralandı.

ZONGULDAK (İHA) - Sivas- Malatya sınırında otobüs kazası: 20 yaralı

Sivas- Malatya sınırında yolcu otobüsünün yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada 20 kişi yaralandı

SİVAS - Sivas- Malatya sınırında yolcu otobüsünün yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada 20 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza gece saatlerinde Sivas- Malatya sınırı Yeşilkale köyü yakınlarında meydana geldi. Zonguldak'tan Batman'a gittiği öğrenilen 60 DN 001 plakalı yolcu otobüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu yoldan çıktı. Kazada şoför, yedek şoför ve 18 yolcu olmak üzere toplam 20 kişi yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 8'i olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Malatya'da diğer yaralılar ise Sivas'ta bulunan çeşitli hastanelerde tedavi altın alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Son dakika haber! Sivas-Malatya sınırında otobüs kazası: 20 yaralı

Son dakika haber! Sivas-Malatya sınırında otobüs kazası: 20 yaralı

Son dakika haber! Sivas-Malatya sınırında otobüs kazası: 20 yaralı

Son dakika haber! Sivas-Malatya sınırında otobüs kazası: 20 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Harun Üngör - 3. Sayfa

Zonguldak, Malatya, Batman, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title