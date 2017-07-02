Sivas Katliamı'nın 24. Yıl Dönümü

Yazar ve sanatçılardan oluşan 33 kişinin Sivas'ta kaldıkları otelde yakılarak öldürülmelerinin üzerinden tam 24 yıl geçti. Olaylar sonucunda 2 otel görevlisi ile 2 gösterici de ölmüş ve toplamda 37 kişi yaşamını yitirmişti.



2 temmuz 1993'te Pir Sultan Abdal Şenlikleri için Sivas'ta bulunan çoğunluğu Alevi ve sol görüşlü 51 kişilik grupta Aziz Nesin, Metin Altıok, Hasret Gültekin, Asım Bezirci ve Nesimi Çimen gibi tanınmış isimler de bulunuyordu.



Olay nasıl gerçekleşti



Radikal İslamcı kalabalık bir grup tarafından çıkarılan yangında kimi dumandan boğularak kimi de yanarak yaşamını yitirenlerin dışarı çıkmaları halinde linç edilmesi söz konusu olduğu için içeride sıkıştıkları biliniyor.



Dört gün sürecek şenliklerde söyleşiler düzenleyecek, kitaplarını imzalatacak ve şarkılar söyleyecek olan grup sadece ilk gün etkinliklerini gerçekleştirebildi. Şenliğin ikinci gün olan ve Cuma gününe denk gelen 2 Temmuz'da namaz çıkışı radikal grup etkinliğin yapıldığı alana yürümeye başladı.



"Sivas laiklere mezar olacak" sloganlarıyla yapılan yürüyüş sırasında 'Halk Ozanları' heykeli yıkıldı ve yerde sürüklendi. Sayıları giderek artan gruba herhangi bir müdahale olmazken akşam satalerine doğru kalabalık 15 bin kişiyi buldu. Binlerce kişi otelin önünde sloganlar eşliğinde binayı taşladı ve camlar kırıldı. Birkaç saat içinde otel önündeki araçlar ateşe verildi ve son olarak otelden de alevler yükselmeye başladı.



Yangını söndürmek için zamanında gelmeyen itfaiye de geldiğinde büyümüş olan alevleri kontrol altına almakta yetersiz kaldı. 35 kişi orada hayatını kaybetti. Dönemin siyasileri olayın münferit olduğu yönünde açıklamalar yapsa da uzun yıllar katliamın Özel Harp Dairesi tarafından planlandığı yönünde iddialar da dahil olmak üzere pek çok senaryo dile getirildi.



Olay sonrası gelişmeler



Elim olay sonrasının hemen ardından 35 kişi gözaltına alınmış, sonrasında gözaltı sayısı 190'a kadar çıkmıştı ancak 66 kişi serbest bırakıldı ve geri kalanlar "Laik anayasal düzeni değiştirip din devleti kurmay akalkışmak" suçuyla Devlet Güvenlik Mahkeme 1 yıl boyunca yargılandı. "Sivas davası" olarak tarihe geçen mahkeme sonucunda 22 sanık 15'er yıl, 3 sanık 10'ar yıl, 54 sanık 3'er yıl 6 sanık 2'şer yıl hapisle cezalandırıldı. Yargılananlardan 37'si ise beraat etti.



Takip eden yıllarda Yargıtay DGM kararını bozdu ve yeniden yargılandılar. 1998'de onaylanan yeni kararda 33 sanık idam cezasına 14 sanık ise 15 yıla kadar değişen hepis cezalarına çarptırıldı ancak idam cezaları usul noksanlıkları nedeniyle bozuldu. Usul eksiklikleri giderildikten sonra 2000 yılında yeniden idam cezasına çarptırılan 33 sanık 2002'de idam cezasının kaldırılması ile müebbet hapse mahkum oldu.



Sanık avukatlarından bir çoğu muhafazakar sağ partilerde milletvekili ve bakanlık pozisyonlarına kadar yükseldi ve geçen zaman içerisinde gerçekleşen tahliyeler ile hapisteki kişi sayısı 33'e düştü.



Sivas katliamının kilit isimlerden 8 sanık ise 1997'deki bozma kararı sonrasında firar ederek kay



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Tags: yıl Yangın dönümü Katliamının İnsanlık suçu Sivas Gepost: 02 juli 2017