Sivas'ın İmranlı ilçesi, eksi 22 ile Türkiye'nin en soğuk yeri oldu
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Sivas'ın İmranlı ilçesi, eksi 22 ile Türkiye'nin en soğuk yeri oldu

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde hava sıcaklığı sıfırın altında 22,8 dereceye kadar düştü.

11.01.2020 21:59 | Son Güncelleme: 11.01.2020 22:00
Sivas'ın İmranlı ilçesi, eksi 22 ile Türkiye'nin en soğuk yeri oldu

'ın ilçesinde hava sıcaklığı sıfırın altında 22,8 dereceye kadar düştü. İlçe bugün 'nin en soğuk yeri olarak kayıtlara geçti.

'nden yapılan açıklamaya göre, 'ın İmranlı ilçesi merkezi hava sıcaklığı sıfırın altında 22,8 derece olarak ölçüldü. Soğuk hava ilçede de hayatı olumsuz etkiledi. Bölge halkı yolda yürümekte güçlük çekerken, sürücüler de araçlarını bir süre çalıştıramadı. Türkiye'nin en uzun ırmağı olan ve kaynağını ilçedeki Kızıldağ'ın eteklerinden alan Kızılırmak buz tuttu.Ayrıca, ağaçlardan eriyen buzlar dondu ve ilginç görüntüler oluşturdu. İlçe sakinleri İmranlı'nın bugün Türkiye'nin en soğuk bölgesi olmasına şaşırmadıklarını ve buna alışık olduklarını söyledi. 


Kaynak: DHA
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