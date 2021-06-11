Sivas'ın Cemel beldesinde bilim fuarı açıldı
Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Cemel beldesinde "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" açıldı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Cemel beldesinde "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" açıldı.
Cemel Ortaokulu Spor Kompleksindeki serginin açılışını, Kaymakam Necati Aktan ve Belediye Başkanı Gazi Öztürk gerçekleştirdi.
Açılışın ardından davetliler, 17 öğretmen ve 170 öğrencinin hazırladığı 15 projeyi inceledi.
Kaymakam Aktan, açılışın ardından yaptığı açıklamada, projelerde emeği geçenlere teşekkür etti.
Sergide, radyasyonun canlılar üzerindeki etkisi, spiral merdivenle alandan tasarruf etme, paket gıdalar içerisindeki maddelerin insan sağlığına etkisi, su roketi ve Türk bilim insanı Aziz Sancar hakkındaki projeler ilgi gördü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş