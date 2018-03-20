Sivas İl Özel İdaresinde Kadroya Geçiş Sınavları Bitti

Sivas İl Özel İdaresi, taşeron işçilerin kadroya alınmasıyla ilgili sınavlar tamamlandı.

Sınavlar, İl Genel Meclisi Toplantı Salonunda, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü sahasında ve Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde, taşeron işçilerin yaptıkları işlere göre uygulamalı olarak yapıldı.

Sınav komisyon başkanlığını Genel Sekreter Yardımcısı Mevlüt Soysal yaparken, komisyonda, SGK İl Müdürü Kadir Boztepe, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü İsmail Bıyık, Makine Mühendisi Mürvet İnce ve Elektrik Mühendisi Feridun Yaya yer aldı.

Kadroya geçiş sınavlarına hizmet alımı yoluyla çalışan 450 çalışan başvurdu.

Yapılan mülakatların ardından iş ve işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte, 433 kişinin kadrolu işçi olarak çalışmaya başlayacağı belirtildi.