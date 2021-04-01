Sivas İl Genel Meclisi'nde Akkaş güven tazeledi
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Sivas İl Genel Meclisi'nde Akkaş güven tazeledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Sivas İl Genel Meclisi'nde Akkaş güven tazeledi

Sivas İl Genel Meclisi'nde mevcut meclis başkanı Hakan Akkaş, yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

Sivas İl Genel Meclisi'nde mevcut meclis başkanı Hakan Akkaş, yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

Sivas İl Genel Meclisi'nde Nisan ayı toplantıları başladı. İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş başkanlığında gerçekleştirilen ilk birleşimde gündem maddelerinin okunmasının ardından gizli oylama ile meclis başkanı seçimi yapıldı. İl Genel Meclisi başkanlığı için iki aday yarıştı. Seçimde mevcut başkan olan İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş 24 oy, başkanlığa aday olan İl Genel Meclisi Üyesi Burhanettin Kuru ise 18 oy aldı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından konuşan İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş, "Güveniniz için teşekkür ediyorum. Şahsıma, Meclisimize ve Sivas'ımıza hayırlı olmasını diliyorum. Ayrıca Burhanettin Kuru'yu da tebrik ediyorum. Bundan sonraki çalışmalarımızı da yine ortak akıl ile yürüteceğiz. Birlik, beraberlik ve huzur içerisinde bu süreci yöneteceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Nisan ayı toplantıları 4 gün daha devam edecek ve birçok gündem maddesi görüşülerek karara bağlanacak. - SİVAS

Sivas İl Genel Meclisi'nde Akkaş güven tazeledi
Sivas İl Genel Meclisi'nde Akkaş güven tazeledi
Sivas İl Genel Meclisi'nde Akkaş güven tazeledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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