SİVAS Garajdan çıkarırken freni boşalan aracının altında kaldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

SİVAS Garajdan çıkarırken freni boşalan aracının altında kaldı

Garajdan çıkarırken freni boşalan aracının altında kaldıSİVAS'ta yaşayan Hakan Kaya(52) garajından çıkardığı aracın altında kaldı.

15.08.2020 16:11 | Son Güncelleme: 15.08.2020 16:16

Garajdan çıkarırken freni boşalan aracının altında kaldı

SİVAS'ta yaşayan Hakan Kaya(52) garajından çıkardığı aracın altında kaldı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Akdeğirmen Mahallesi Vali Varinli Caddesi üzerinde yaşandı. Bir kamu kuruluşunda çalışan Hakan Kaya, evinin garajından aracını çıkardı. Daha sonra garaj kapısını kapatmak için araçtan inip kapıya yöneldiği sırada freni boşalan aracı hareket edince altında kaldı. Olayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. otomobilin altında kalan Kaya, vatandaşlar ve görevlilerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından Numune Hastanesi'ne kaldırılan Kaya'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SİVAS Garajdan çıkarırken freni boşalan aracının altında kaldı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın 3. Sayfa
Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın
Kendisinden 10 yaş küçük olan DJ ile aşk yaşadığı konuşulan Çağla Şıkel, iddialara sert çıkıştı Magazin
Kendisinden 10 yaş küçük olan DJ ile aşk yaşadığı konuşulan Çağla Şıkel, iddialara sert çıkıştı
Ailesini korumak için kalaşnikofa sarılan 15 yaşındaki Afgan kız çocuğu kahraman mı kurban mı? Dünya
Ailesini korumak için kalaşnikofa sarılan 15 yaşındaki Afgan kız çocuğu kahraman mı kurban mı?
David Beckham, Türk oyuncu İlkin Tüfekçi'nin Instagram paylaşımını izledi Magazin
David Beckham, Türk oyuncu İlkin Tüfekçi'nin Instagram paylaşımını izledi
Kaza sonrası olay yerine gelen bekçinin bayrak hassasiyeti görenleri duygulandırdı 3. Sayfa
Kaza sonrası olay yerine gelen bekçinin bayrak hassasiyeti görenleri duygulandırdı
Bayern Münih hezimeti sonrası gözyaşlarını tutamayan Messi'nin fotoğrafına yapılan yorum dikkat çekti Spor
Bayern Münih hezimeti sonrası gözyaşlarını tutamayan Messi'nin fotoğrafına yapılan yorum dikkat çekti
Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi
Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi
Gaziantep'te her türlü toplu etkinlik 15 gün boyunca yasaklandı
Gaziantep'te her türlü toplu etkinlik 15 gün boyunca yasaklandı
Ev karantinasında olması gereken kadın, yolcu otobüsünden çıktı
Ev karantinasında olması gereken kadın, yolcu otobüsünden çıktı
Çinli 'süper baba' kızını ölümden böyle kurtardı
Çinli "süper baba" kızını ölümden böyle kurtardı
Hatalı basım 50 lirayı koleksiyonculara satmak isteyen esnaf, teklifleri bekliyor
Hatalı basım 50 lirayı koleksiyonculara satmak isteyen esnaf, teklifleri bekliyor
Yüzmeye diye gittikleri denizden cansız beden çıkardılar
Yüzmeye diye gittikleri denizden cansız beden çıkardılar
ABD'li doktor 'Yapamam' dedi, Türk doktor gözü kapalı kabul etti! Kurşun yelekle ameliyata girip kalbi kurtardılar
ABD'li doktor "Yapamam" dedi, Türk doktor gözü kapalı kabul etti! Kurşun yelekle ameliyata girip kalbi kurtardılar
Son Dakika: Kanadalı futbolcu Atiba Hutchinson, Beşiktaş ile sözleşme yeniledi
Son Dakika: Kanadalı futbolcu Atiba Hutchinson, Beşiktaş ile sözleşme yeniledi
Üç gündür haber alınamayan Suriyeli kardeşler dilencilik yaparken bulundu
Üç gündür haber alınamayan Suriyeli kardeşler dilencilik yaparken bulundu
Eski Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta yıllar sonra itiraf etti: Göğüslerim sörf tahtası gibiydi
Eski Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta yıllar sonra itiraf etti: Göğüslerim sörf tahtası gibiydi
Rusya güzel haberi verdi! Koronavirüs aşısı 'Sputnik V'nin üretimi başladı
Rusya güzel haberi verdi! Koronavirüs aşısı 'Sputnik V'nin üretimi başladı
Kıvanç Tatlıtuğ'un 10 yıldır reklam yüzü olduğu markadan aldığı ücretle dudak uçuklattı
Kıvanç Tatlıtuğ'un 10 yıldır reklam yüzü olduğu markadan aldığı ücretle dudak uçuklattı
Rekabet Kurulu'nun izniyle 41 yıllık Aras Kargo, Avusturyalıların oluyor
Rekabet Kurulu'nun izniyle 41 yıllık Aras Kargo, Avusturyalıların oluyor
Dikkatsizliklerinin bedelini, kaybolan paraları çöp kamyonunda arayarak ödediler
Dikkatsizliklerinin bedelini, kaybolan paraları çöp kamyonunda arayarak ödediler
Sevgilisinin evinin penceresinden düşerek ölen Duygu'dan geriye bu görüntüler kaldı
Sevgilisinin evinin penceresinden düşerek ölen Duygu'dan geriye bu görüntüler kaldı
Yunan Başbakan, Fransız savaş uçaklarının önünde poz verdi
Yunan Başbakan, Fransız savaş uçaklarının önünde poz verdi
Oyuncu Gonca Vuslateri, gıda zehirlenmesi yaşadı
Oyuncu Gonca Vuslateri, gıda zehirlenmesi yaşadı
Salgın nedeniyle stadyumda 3 hafta yaşayan ve 9 bin 500 TL'lik soygun yapan evsiz yakalandı
Salgın nedeniyle stadyumda 3 hafta yaşayan ve 9 bin 500 TL'lik soygun yapan evsiz yakalandı
Tatilini Türkiye'de geçiren Juventus'lu Douglas Costa, sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı
Tatilini Türkiye'de geçiren Juventus'lu Douglas Costa, sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı
Türkiye'den Doğu Akdeniz'deki gerginlikle ilgili manidar açıklama: Dostluğumuz değerlidir, bilen için
Türkiye'den Doğu Akdeniz'deki gerginlikle ilgili manidar açıklama: Dostluğumuz değerlidir, bilen için
Doya Doya Moda'da gergin anlar! Rakibini havuza attı
Doya Doya Moda'da gergin anlar! Rakibini havuza attı
Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle verdiği pozları paylaştı
Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle verdiği pozları paylaştı
Meryem Uzerli, derin göğüs dekolteli elbisesiyle hayran bıraktı
Meryem Uzerli, derin göğüs dekolteli elbisesiyle hayran bıraktı
Fransa'nın Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran savaş gemisi hamlesine Almanya'dan tepki
Fransa'nın Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran savaş gemisi hamlesine Almanya'dan tepki
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Abdurrahman Dilipak
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Tamer Karadağlı Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Fatih Terim Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Kaza Genç Ağustos Barcelona
Şu an buradasınız: SİVAS Garajdan çıkarırken freni boşalan aracının altında kaldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.8.2020 16:18:15. #1.14#
title