Sivas, eksi 17 derece ile buz kesti (2)

METRELİK BUZ SARKITLARI OLUŞTUSivas'ın kış aylarında en soğuk bölgesi olarak bilinen ve sabah saatlerinde hissedilen hava sıcaklığının eksi 24 olduğu İmranlı ilçesinde hayat, durma noktasına geldi.