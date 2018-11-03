Sivas Ehliyetsiz Sürücünün Halk Otobüsüne Çarpması Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Sivas'ta ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil ile halk otobüsünün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza anı otobüs içerisindeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza saat 15.00 sıralarında Emek Mahallesi Zafer Caddesi üzerinde meydana geldi. Oğuzhan A. (17) idaresindeki 58 AD 513 plakalı otomobil, karşı yönden gellen ve Şirinevler-Yumurtape seferini yapan Avşar E. idaresindeki 58 H 0019 plakalı halk otobüse ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonrası ehliyetsiz sürücünün otomobili park halindeki Rasim Yıldız'a ait otomobile çarparak durabildi. Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Otomobilde sıkışan Oğuzhan A. itfaiye ekiplerince çıkarılarak ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisine kaldırıldı. Oğuzhan A.'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kaza anı ise otobüsün içerisinde bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde otobüs içerisindeki yolcuların büyük panik yaşadığı görüldü.