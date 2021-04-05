Sivas Belediye Başkanı Bilgin: Kedi köyü inşa edeceğiz
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Sivas Belediye Başkanı Bilgin: Kedi köyü inşa edeceğiz

Demirören Haber Ajansı / Arife Defne ARSLAN - Haberler | Güncel
Sivas Belediye Başkanı Bilgin: Kedi köyü inşa edeceğiz

SİVAS Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Dünya Sokak Hayvanları günü kapsamında, hayvanseverlerle birlikte Paşabahçe mesire alanında sokak hayvanlarını besledi.

SİVAS Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Dünya Sokak Hayvanları günü kapsamında, hayvanseverlerle birlikte Paşabahçe mesire alanında sokak hayvanlarını besledi. Bilgin, "Önümüzdeki süreçte bir tane kedi köyü inşa edeceğiz. Bu köy hem hayvanları koruma noktasında hem de ailelerimizin vakit geçirebileceği bir alan olarak hizmet verecek" dedi.

Kentte sokak hayvanlarının yoğun görüldüğü Sivas Paşabahçe Mesire Alanı'ndaki kaplara mama, kırmızı et ve doğaya kuşlar için yem bırakan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, bir gün sonra da olsa Dünya Sokak Hayvanları Gününü kutladı. Başkan Bilgin,  Yardımcısı Ahmet Duman ile birlikte katıldığı etkinlikte hayvanseverlerin istek ve sorunlarını da dinlendi.

'BİZLER HAYVANLARDAN DA SORUMLUYUZ'Başkan Hilmi Bilgin, "Dünya Sokak Hayvanları Günü'nde hayvansever dostlarımızla birlikte yem bırakarak bu günü güzel bir etkinlikle geçirelim istedik. 2 aracımızı yenileyerek hem hayvan besleme noktasında hem de hayvan ambulansı olarak 24 saat hizmet eder hale getirdik. Önümüzdeki süreçte bir tane kedi köyü inşa edeceğiz. Bu köy hem hayvanları koruma noktasında hem de ailelerimizin vakit geçirebileceği bir alan olarak hizmet verecek. Biz dünya üzerindeki insanlar olarak sadece insanlardan değil aynı zamanda hayvanlardan da sorumluyuz. Hayvansever dostlarımızla birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.'KALBİMİZ SOKAKLARDA ATIYOR'

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Sivas İl Başkanı Özge Nihan Çubukçu da "Bizim kalbimiz sokaklarda atıyor. Gerçekten onların duygularını anlıyoruz. Yaşadığımız dönemde insanların, hayvanlara yaşam hakkı tanımaması gibi bir durum söz konusu. Bundan dolayı sokak hayvanlarının ciddi sıkıntıları var. Onlar için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Dilerim yakında çok güzel haberler vereceğiz" diye konuştu.


Sivas Belediye Başkanı Bilgin: Kedi köyü inşa edeceğiz
Sivas Belediye Başkanı Bilgin: Kedi köyü inşa edeceğiz
Sivas Belediye Başkanı Bilgin: Kedi köyü inşa edeceğiz
Sivas Belediye Başkanı Bilgin: Kedi köyü inşa edeceğiz
Sivas Belediye Başkanı Bilgin: Kedi köyü inşa edeceğiz
Sivas Belediye Başkanı Bilgin: Kedi köyü inşa edeceğiz
Sivas Belediye Başkanı Bilgin: Kedi köyü inşa edeceğiz
Sivas Belediye Başkanı Bilgin: Kedi köyü inşa edeceğiz
Sivas Belediye Başkanı Bilgin: Kedi köyü inşa edeceğiz
Sivas Belediye Başkanı Bilgin: Kedi köyü inşa edeceğiz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arife Defne ARSLAN

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