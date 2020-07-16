Sivas'a şehit ateşi düştü (3) SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDISiirt'in Pervari ilçesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Özel Harekat Polisi Muhammed Demir'in (31) cenazesi, Numune Hastanesi morgundan alınarak, Mevlana Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Siirt'in Pervari ilçesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Özel Harekat Polisi Muhammed Demir'in (31) cenazesi, Numune Hastanesi morgundan alınarak, Mevlana Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi. Helallik alınmasının ardından da Yukarı Tekke Mezarlığı'na götürüldü.

Demir için Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen cenaze törenine, Sivas Valisi Salih Ayhan, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan ile şehidin ailesi ve silah arkadaşları katıldı.

İl Müftüsü Yusuf Akkuş'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit polis Muhammed Demir, polis şehitliğinde toprağa verildi.

Kaynak: DHA