SİVAS 17 yaşındaki genç, kayalıklardan atlayarak intihar etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

SİVAS 17 yaşındaki genç, kayalıklardan atlayarak intihar etti

17 yaşındaki genç, kayalıklardan atlayarak intihar ettiSİVAS'ta çıktığı yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki kayalıklardan atlayan Şükrü E. (17), hayatını kaybetti.

16.09.2020 19:29 | Son Güncelleme: 16.09.2020 19:34

17 yaşındaki genç, kayalıklardan atlayarak intihar etti

SİVAS'ta çıktığı yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki kayalıklardan atlayan Şükrü E. (17), hayatını kaybetti.

Olay saat 16.30 sıralarında Kılavuz Mahallesi, Yukarı Tekke Mezarlığı kayalıklarında meydana geldi. İddiaya göre bunalıma girdiği sanılan Şükrü E. mezarlık arkasında bulunan ve sıklıkla intihar girişimlerinin yaşandığı kayalıkların bulunduğu kısma geldi. Buradan kendini boşluğa bırakan E., yaklaşık 30 metrelik yükseklikten düştü. Olayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde E.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından E.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna konuldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

SİVAS 17 yaşındaki genç, kayalıklardan atlayarak intihar etti

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mike Pompeo Murat Kurum Donald Trump Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli
Magazin Niran Ünsal Demet Akalın Metin Özülkü Burak Özçivit
Spor Tisserand Adem Büyük Mbaye Diagne Eddie Newton Sergen Yalçın
Daha Fazla Bursa Meriç Türk Lirası Halil Sezai
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: SİVAS 17 yaşındaki genç, kayalıklardan atlayarak intihar etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.9.2020 19:35:09. #1.15#
title