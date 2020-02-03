Sit alanında kaçak kazıya jandarma baskını: 5 gözaltı
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Sit alanında kaçak kazıya jandarma baskını: 5 gözaltı

Isparta'da 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı ilan edilen antik kent içerisinde kaçak kazı yaptığı tespit edilen 5 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

03.02.2020 13:45 | Son Güncelleme: 03.02.2020 13:50
Sit alanında kaçak kazıya jandarma baskını: 5 gözaltı

'da 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı ilan edilen antik kent içerisinde kaçak kazı yaptığı tespit edilen 5 şüpheli, ekiplerince suçüstü yakalandı.


Isparta İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar doğrultusunda, merkez ilçeye bağlı köyündeki Kapıkaya 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı antik kent bölgesi içinde kaçak kazı yapılacağı öğrenildi.


Elde edilen bilgi doğrultusunda harekete geçen jandarma ekipleri, söz konusu bölgede düzenledikleri operasyonda D.İ. (36), S.Ç. (39), Ç.E. (44), E.B. (42) ve T.S.'yi (46) kıskıvrak yakaladı. Ekipler, şahıslarla birlikte ele geçirdiği 1 adet balyoz, 1 adet kürek, 1 adet manivela demiri, 1 adet el feneri, 1 adet sırt çantası, 5 cep telefonu ve 2 çift eldivene de el koydu. Jandarma ekiplerince şüpheliler hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İHA
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