SİT ALANINDA KAÇAK KAZI YAPAN 9 KİŞİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

OSMANİYE'de, 1'inci derece arkeolojik sit alanında kaçak kazı yapan 9 kişi suçüstü yakalandı. Şüphelilerin açtıkları kuyudan çıkarılma anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, merkez ilçeye bağlı Kırmıtlı Köyü Höyük Mevkiinde kaçakçılık ile mücadele çalışmaları kapsamında devriye görevinde bulunuldu. Bu kapsamda, 1'inci derece arkeolojik sit alanında kazı yapıldığını ve açılan kuyuya merdiven atıldığını fark eden ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı.

Kuyunun etrafında yapılan incelemenin ardından içeriye giren ekipler, 100-150 metre yatay şekilde galeri kuyunun olduğunu, şarjlı lambalar ile aydınlatışlığını ve içeride kazı yapıldığını gördü. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet kapsamında izinsiz kazı yapan 9 şüpheli, kazdıkları kuyu içerisinde suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin çıkartılma anları ve kuyunun iç kısmı cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Bölgede yapılan aramada ise 3 adet kürek, 9 adet el feneri, 9 adet kazma, 4 adet balyoz, 9 adet kazı demiri ve 1 adet ip ele geçirildi. Bölgede define aradıklarını söyleyen 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.