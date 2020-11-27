Şişli'de ünlü bir otelin penceresinden düşen kadın yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Şişli'de ünlü bir otelin penceresinden düşen kadın yaralandı

27.11.2020 03:14 | Son Güncelleme: 27.11.2020 03:23
Şişli'de ünlü bir otelin penceresinden düşen kadın yaralandı

ŞİŞLİ'de kaldığı ünlü bir otelin penceresinden düşen yabancı uyruklu genç kadın yaralandı.

ŞİŞLİ'de kaldığı ünlü bir otelin penceresinden düşen yabancı uyruklu genç kadın yaralandı.

Olay, saat 01.30 sıralarında Şişli'de 19 Mayıs Mahallesi'nde yaşandı. 19 Mayıs Caddesi'nde konakladığı ünlü bir otelin birinci kattaki odasının penceresinden binanın önündeki tentenin üzerine düşen yabancı uyruklu genç kadın yaralandı. 

Kadının düşmesiyle gürültüyü duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralı kadın, ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Genç kadının kaldığı odada inceleme yapan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Merkez Bankası'ndan gece yarısı sürpriz karar! Zorunlu karşılık oranları değişti
Merkez Bankası'ndan gece yarısı sürpriz karar! Zorunlu karşılık oranları değişti
Maradona ve ünlü modelle ilgili skandal sözler: Sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler
Maradona ve ünlü modelle ilgili skandal sözler: Sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler
Koronadan vefat edenlerin yaptığı en büyük yanlış! Prof. Ceyhan, üstüne basa basa uyardı
Koronadan vefat edenlerin yaptığı en büyük yanlış! Prof. Ceyhan, üstüne basa basa uyardı

Şişli'de ünlü bir otelin penceresinden düşen kadın yaralandı
Şişli'de ünlü bir otelin penceresinden düşen kadın yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ozan URAL

İlgili Haberler

1. kat penceresinden otomobilin üzerine düşen tamirci yaralandı
1. kat penceresinden otomobilin üzerine düşen tamirci yaralandı
Muğla'da seyir tepesinden düşen kadın yaralandı
Muğla'da seyir tepesinden düşen kadın yaralandı
İnşaat boşluğuna düşen kadın yaralandı
İnşaat boşluğuna düşen kadın yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan İlham Aliyev Osman Kavala Abdülhamit Gül İbrahim Aydemir
Magazin Deniz Seki Enes Batur Bülent Ersoy Öykü Karayel
Spor Mert Günok Metin Oktay Fatih Terim Gökhan Gönül Christian Luyindama
Tüm Haberler Kasım Karabağ Dağlık Karabağ Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şişli'de ünlü bir otelin penceresinden düşen kadın yaralandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.11.2020 03:23:53. #1.14#
title