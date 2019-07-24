Şişli'de trafik kazası: 4 yaralı

Şişli'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

D-100 kara yolunda Anadolu yakası istikametine seyreden Barış Ü'nün kullandığı 34 TL 2401 plakalı otomobil ile aynı yöne giden Kasım Ş. idaresindeki Hollanda plakalı otomobil, Mecidiyeköy mevkisinde çarpıştı.

Kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle karayolunda aksayan ulaşım araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA