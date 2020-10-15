Şişli'de şüpheli çanta paniği; çantadan telefon ve broşürler çıktı
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Şişli'de şüpheli çanta paniği; çantadan telefon ve broşürler çıktı

15.10.2020 02:45 | Son Güncelleme: 15.10.2020 03:11
Şişli'de şüpheli çanta paniği; çantadan telefon ve broşürler çıktı

Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul DHA ŞİŞLİ'de özel bir banka şubesinin önünde bulunan çanta paniğe neden oldu.

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İstanbul DHA ŞİŞLİ'de özel bir banka şubesinin önünde bulunan çanta paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Fünye ile patlatılan çantanın içerisinden cep telefonu ve broşürler çıktı. 

  

Olay saat 01: 00 sıralarında Halaskargazi Mahallesi, Halaskargazi Caddesi 90. Numarada bulunan özel bir bankanın önünde meydana geldi. Şubenin önünde duran çantadan şüphelenen vatandaşlar durumu polise bildirdi.  ŞÜPHELİ PAKET FÜNYE İLE PATLATILDIOlay yerine gelen polis ekipleri çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı. Halaskargazi Caddesi bir süre trafiğe kapatıldı. Alınan tedbirlerin ardından, şüpheli çanta olay yerine gelen bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatıldı.  ÇANTADAN BROŞÜR VE CEP TELEFONU ÇIKTIÇantanın fünye ile patlatılmasının ardından olay yeri inceleme ekipleri, çantanın bulunduğu alanda delil aradı. Patlatılan çantanın içerisinden ise, bir adet cep telefonu ve bazı broşürler çıktı.  Çantanın kim yada kimler tarafından bırakıldığının tespit edilmesi için geniş çaplı soruşturma başlatıldı. 

Şişli'de şüpheli çanta paniği; çantadan telefon ve broşürler çıktı
Şişli'de şüpheli çanta paniği; çantadan telefon ve broşürler çıktı
Şişli'de şüpheli çanta paniği; çantadan telefon ve broşürler çıktı
Şişli'de şüpheli çanta paniği; çantadan telefon ve broşürler çıktı
Şişli'de şüpheli çanta paniği; çantadan telefon ve broşürler çıktı
Şişli'de şüpheli çanta paniği; çantadan telefon ve broşürler çıktı
Şişli'de şüpheli çanta paniği; çantadan telefon ve broşürler çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ertan KILIÇ

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