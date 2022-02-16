Son dakika haberi! Şişli'de motosikletli aniden sola kıran minibüse çarptı... O anlar kamerada

ŞİŞLİ, İSTANBUL (İHA) - Şişli'de motosikletli aniden sola kıran minibüse çarptı... O anlar kamerada

Motosiklet sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı

İSTANBUL - Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerinde seyir halinde olan motosikletli, direksiyonu aniden sola kıran sürücünün kullandığı kapalı kasa minibüse çarptı. Kaza anı kameralara yansırken, motosikletli ise hafif sıyrıklarla kurtuldu. Olayla ilgili konuşan Recep Çakıllı, "Bunun gibi olayların yaşanmaması için bu yola bir önlem almaları lazım" dedi.

Kaza, önceki gün saat 16.00 sıralarında Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bulvar üzerinde süratli bir şekilde seyreden kapalı kasa minibüsün sürücüsü direksiyonu aniden sola kırdı. O esnada hemen arkasından seyir halinde olan motosikletli, minibüse yandan çarptı. Kaza sonucu yere savrulan motosikletli hafif şekilde yaralandı. Kazanın ardından minibüs sürücüsü ile motosikletlinin aralarında anlaştığı bilgisine ulaşıldı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

"Bunun gibi olayların yaşanmaması için bu yola bir önlem almaları lazım"

Olayı gören Recep Çakıllı, "Bu caddeyi zaten biliyorsunuz. Görmüş olduğunuz caddede arkadaş direkt üçüncü şeritten araya girmeye çalıştı. Yukarıdan gelen motosiklet de, biraz da süratliydi galiba, duramadı aracın çamurluğuna vurdu. Hafif, yüzeysel sıyrıkları vardı ama ambulansı beklemediler. Polisi aradılar ama kendi aralarında da tutanak tuttular. Bunun gibi olayların yaşanmaması için bu yola bir önlem almaları lazım gördüğünüz gibi, bir motosiklet yine giriş yapıyor, buradan giriş varsa çıkış olmaması lazım ya da çıkış olduğunda giriş olmaması lazım. Burada minibüsçü arkadaş üçüncü şeritten içeri girdiği için hata ondaydı zaten minibüsçü, taksici arkadaşlar bu caddede çok fazla kazaya sebebiyet veriyorlar. Biz sayamadık kaç tane olduğunu belki 50-60 tane ve bizim göremediklerimiz, can kayıpları yaşanan kazalar da var. Dediğim gibi yetkililerden bir önlem bekliyoruz" dedi.