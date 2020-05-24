Şişli'de kopan beton parçalar aracı pert etti
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Şişli'de kopan beton parçalar aracı pert etti

Şişli Feriköy'de 6 katlı bir binanın çatısından kopan beton parçalar park halindeki otomobilin üstüne düştü.

Şişli'de kopan beton parçalar aracı pert etti
24.05.2020 21:17 | Son Güncelleme: 24.05.2020 21:21

Şişli Feriköy'de 6 katlı bir binanın çatısından kopan beton parçalar park halindeki otomobilin üstüne düştü. Aracın kullanılamaz hale geldiği olayda vatandaşlarda büyük panik yaşadı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Şişli Feriköy Beyzade Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 katlı bir binanın çatısındaki beton parça henüz bilinmeyen bir nedenle koptu. Binadan kopan parçalar büyük bir gürültüyle park halindeki bir otomobilin üstüne düştü. Aracın kullanılamaz hale geldiği olayda, sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sokağa şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Merdiven aracıyla binanın çatısına uzanan ekipler, kalan parçaları da temizledi.

"BİNA OLDUĞU GİBİ ÜSTÜNE ÇÖKMÜŞ"

Aracı pert olan Ulaş T., "Araç binanın altında park halindeydi. Bina olduğu gibi üstüne çökmüş. Arabayı gördüğün gibi pert, kullanılamayacak durumda" dedi. İtfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürürken, dışarıdaki ve penceredeki vatandaşlar ise olanı biteni izledi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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