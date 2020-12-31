Şişli'de hemşireyi rehin alan şüpheli tutuklandı

ŞİŞLİ'de, özel tıp merkezinde hemşire Hayrünisa C.'yi bıçakla rehin aldıktan sonra polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan şüpheli Ramazan K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ŞİŞLİ'de, özel tıp merkezinde hemşire Hayrünisa C.'yi bıçakla rehin aldıktan sonra polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan şüpheli Ramazan K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şişli Abide-i Hürriyet Caddesi'ndeki özel tıp merkezinde dün saat 15.30 sıralarında hemşire Hayrünisa C.'yi bıçakla rehin alan ve daha sonra yapılan polis müdahalesiyle etkisiz hale getirilerek yakalanan Ramazan K., Şişli Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli Ramazan k. "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özden Atik