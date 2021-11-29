Şişli'de şiddetli rüzgar bir binanın çatısını başka bir binanın çatısına uçurdu - Haberler
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Şişli'de şiddetli rüzgar bir binanın çatısını başka bir binanın çatısına uçurdu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Şişli'de şiddetli rüzgar bir binanın çatısını başka bir binanın çatısına uçurdu Şişli'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısından kopan büyük bir parça, başka bir binanın çatısına uçtu.

ŞİŞLİ, İSTANBUL (İHA) - - Şişli'de şiddetli rüzgar bir binanın çatısını başka bir binanın çatısına uçurdu

İSTANBUL - Şişli'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısından kopan büyük bir parça, başka bir binanın çatısına uçtu. Parçanın yola düşmemesi olası bir faciayı önledi.

Olay, Saat 20.00 sıralarında Mecidiyeköy Mahallesi Şahinler Sokakta yaşandı. Sokak içerisinde bulunan 6 katlı binanın çatısı lodos nedeniyle başka bir binanın çatısına uçtu. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Binanın çatısından kopan parçanın sokağa düşmeyip, başka bir binanın üzerinde kalması olası bir faciayı önledi. Yaşanan olayda ölü veya yaralı bulunmazken polis ekipleri sokakta güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonrası lodos nedeniyle başka bir binaya uçan çatı parçası kaldırıldı.

Şişli'de şiddetli rüzgar bir binanın çatısını başka bir binanın çatısına uçurdu

Şişli'de şiddetli rüzgar bir binanın çatısını başka bir binanın çatısına uçurdu

Şişli'de şiddetli rüzgar bir binanın çatısını başka bir binanın çatısına uçurdu

Şişli'de şiddetli rüzgar bir binanın çatısını başka bir binanın çatısına uçurdu

Şişli'de şiddetli rüzgar bir binanın çatısını başka bir binanın çatısına uçurdu

Şişli'de şiddetli rüzgar bir binanın çatısını başka bir binanın çatısına uçurdu

Şişli'de şiddetli rüzgar bir binanın çatısını başka bir binanın çatısına uçurdu

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