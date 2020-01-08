Şişli'de fırtınada ölüm reklam panosu kaldırılıyor
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Şişli'de fırtınada ölüm reklam panosu kaldırılıyor

ŞİŞLİ'de fırtınada, Hasan Aydın'ın başına isabet eden parçanın düştüğü belirtilen reklam panosu kaldırılıyor.

08.01.2020 16:25 | Son Güncelleme: 08.01.2020 16:30
Şişli'de fırtınada ölüm reklam panosu kaldırılıyor

'de fırtınada, 'ın başına isabet eden parçanın düştüğü belirtilen reklam panosu kaldırılıyor.

Olay, , üzerinde önceki gün saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Hasan Aydın rüzgar nedeniyle reklam panosundan koptuğu belirtilen parçanın kafasına düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Hasan Aydın'ın ölümünün ardından harekete geçen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek çalışmalara başladı. Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından Hasan Aydın'ı öldüren parçanın, panodan veya nereden koptuğunun tespit edilebileceği öğrenildi.

REKLAM PANOSU KALDIRILIYOR

Olayın ardından vinç yardımıyla sabitlenen reklam panosunun kaldırılması için bugün ekipler çalışma başlattı. Hasan Aydın'ın ölümüne neden olduğu iddia edilen pano parça parça sökülerek indirildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Şişli'de fırtınada ölüm reklam panosu kaldırılıyor
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