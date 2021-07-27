İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE ELEKTRONİK MALZEME SATIŞI YAPILAN İŞ YERİNDE YANGIN PANİĞİ

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ / İstanbul DHAŞişli'de cep telefonu, bilgisayar ve güvenlik kamerası malzemeleri satışı ve servisi yapılan iş yerinde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ/ İstanbul DHA

Şişli'de cep telefonu, bilgisayar ve güvenlik kamerası malzemeleri satışı ve servisi yapılan iş yerinde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangında iş yerinde hasar meydana geldi.

Yangın, saat 03.30 sıralarında Duatepe Mahallesi Baruthane Caddesi'nde bulunan 5 katlı binanın giriş katında çıktı. Cep telefonu, bilgisayar ve güvenlik kamera sistemleri satışı ve servisi yapılan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yerinden duman çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yangını kısa sürede söndürürken, iş yerinde hasar meydana geldi.

EKİPLER KEPENGİ AÇMAKTA ZORLANDI

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, iş yerinin girişinde bulunan kepengi açmakta oldukça zorlandı. Kepenk ekipler tarafından kesilirken, iş yerinde bir süre duman tahliyesi yapıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının kesin çıkış nedeni, yapılacak olan incelemelerin ardından belirlenecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı