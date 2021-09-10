Şişli'de boşanma aşamasındaki eşini kaçıran şahıs adliyeye sevk edildi
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Şişli'de boşanma aşamasındaki eşini kaçıran şahıs adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şişli'de boşanma aşamasındaki eşini kaçıran şahıs adliyeye sevk edildi Şişli'de ailesinin gözü önünde zorla taksiye bindirerek boşanma aşamasındaki eşini kaçıran şahıs emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Şişli'de boşanma aşamasındaki eşini kaçıran şahıs adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - Şişli'de ailesinin gözü önünde zorla taksiye bindirerek boşanma aşamasındaki eşini kaçıran şahıs emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Güney 3 Sokak'ta yaşanan olayda, Şilan Topal boşanma davası açtığı eşi Mithat Topal tarafından ticari taksi ile ailesinin gözü önünde zorla kaçırılmıştı. Şilan Topal'ın kaçırılmasının ardından aile durumu polise bildirerek yardım istemişti. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde Mithat Topal ve ona yardım eden bir kişiyi yakalanarak gözaltına alınmıştı. Mithat Topal ve ona yardım eden Rahim M. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Şişli'de boşanma aşamasındaki eşini kaçıran şahıs adliyeye sevk edildi
Şişli'de boşanma aşamasındaki eşini kaçıran şahıs adliyeye sevk edildi
Şişli'de boşanma aşamasındaki eşini kaçıran şahıs adliyeye sevk edildi
Şişli'de boşanma aşamasındaki eşini kaçıran şahıs adliyeye sevk edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Emre Şeker

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Şişli'de boşanma aşamasındaki eşini kaçıran şahıs adliyeye sevk edildi - Haberler
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