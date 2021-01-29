Şişli'de bir kişi tabancayla öldürüldü

Şişli'de, aynı evdeki arkadaşlar arasında çıkan tartışma sonucu bir kişi tabancayla vurularak öldürüldü.

Şişli'de, aynı evdeki arkadaşlar arasında çıkan tartışma sonucu bir kişi tabancayla vurularak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Mecidiyeköy Ağaoğlu Sokağı'ndaki binanın birinci katında bulunan günlük kiralık dairede oturan 3 arkadaş, henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, tabancayla arkadaşı Rasim Kocaman'ın (44) göğsüne bir el ateş etti.

Zanlı olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Kocaman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis evdeki diğer kişiyi gözaltına aldı.

Apartmandaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin eşkalini ve kimliğini belirledi. Zanlıyı yakalamak için başlatılan çalışma sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emin İleri