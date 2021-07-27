Son dakika haberleri! ŞİŞLİ'DE AVM'DE HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ KAMERADA
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Son dakika haberleri! ŞİŞLİ'DE AVM'DE HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Şişli'de AVM'deki işyerinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı.

Şişli'de AVM'deki işyerinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin 73 adet suç kaydı olduğu tespit edilirken, hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Şişli'de bulunan AVM'deki işyerine 23 Temmuz Cuma günü gelen bir şüpheli bir miktar paranın çaldı. İhbar üzerine harekete geçen polis, işyeri ve çevresinde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntüleri izleyen ekipler, şüphelinin E.C.T., isimli kişi olduğunu tespit etti. Şüpheli dün Zeytinburnu'nda polis ekiplerince gözaltına alındı. E.C.T.'nin polis merkezindeki sorgulamasında 73 adet suç kaydının olduğu öğrenildi. Şüpheli, polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi

Son dakika haberleri! ŞİŞLİ'DE AVM'DE HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ KAMERADA
Son dakika haberleri! ŞİŞLİ'DE AVM'DE HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ KAMERADA
Son dakika haberleri! ŞİŞLİ'DE AVM'DE HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ KAMERADA
Son dakika haberleri! ŞİŞLİ'DE AVM'DE HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ KAMERADA
Son dakika haberleri! ŞİŞLİ'DE AVM'DE HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ KAMERADA
Son dakika haberleri! ŞİŞLİ'DE AVM'DE HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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