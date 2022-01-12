Şişli'de aracın gizli bölmelerinden uyuşturucu çıktı

ŞİŞLİ, İSTANBUL (DHA) - ŞİŞLİ'de polis denetimlerinde durdurulan otomobilde yapılan aramada gizli bölmede saklanmış uyuşturucu bulundu. Araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.

Polis ekipleri önceki gün akşam saatlerinde Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde bulunan noktada asayiş denetimi yaptı. Denetimler sırasında 2 kişinin bulunduğu otomobili durdurdu. Otomobilde arama yapan ekipler farklı yerdeki gizli bölmelerde, 12 parça halinde 103,4 gram marijuana ve 3 bin 325 lira ele geçirdi. Otomobilde bulunan M.V.Y. ve M.K. gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 şüpheli polis merkezindeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Adli makamlara sevk edilen M.K. serbest bırakılırken M.V.Y. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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