ŞİŞLİ'DE APARTMAN KAPILARININ TOPUZLARI ÇALAN HIRSIZ YAKALANDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ŞİŞLİ'DE APARTMAN KAPILARININ TOPUZLARI ÇALAN HIRSIZ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞİŞLİ'de ara sokaklarda dolaşan bir kişi, apartman kapılarındaki piyasa değeri yüksek topuzları çaldı.

ŞİŞLİ'de ara sokaklarda dolaşan bir kişi, apartman kapılarındaki piyasa değeri yüksek topuzları çaldı. O anlar güvenlik kameralarıyla kaydedildi.

Olay geçtiğimiz günlerde Harbiye'de yaşandı. Ara sokaklarda dolaşan bir kişi, etrafı kolaçan ettikten sonra gözüne kestirdiği bir apartmanın önüne geldi. Piyasa değerinin yüksek olduğunu düşündüğü apartman kapısındaki topuzu kısa sürede söktü. Hırsızlık şüphelisi, topuzu cebine atarak yerinden hızla uzaklaştı. Apartman sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Teşvikiye Hüsrev Gerede Caddesi'nde şüpheliyi yakaladı. Şüphelinin farklı tarihte, aynı yöntemle Beşiktaş Muradiye Mahallesi'ndeki bir apartmanın da kapısındaki topuzu çaldığı tespit edildi.

Güvenlik kameralarıyla kaydedilen görüntülerde, apartman önüne gelen şüphelinin kapının topuzlarını çevirerek söktüğü ardından cebine koyarak olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

ŞİŞLİ'DE APARTMAN KAPILARININ TOPUZLARI ÇALAN HIRSIZ YAKALANDI
ŞİŞLİ'DE APARTMAN KAPILARININ TOPUZLARI ÇALAN HIRSIZ YAKALANDI
ŞİŞLİ'DE APARTMAN KAPILARININ TOPUZLARI ÇALAN HIRSIZ YAKALANDI
ŞİŞLİ'DE APARTMAN KAPILARININ TOPUZLARI ÇALAN HIRSIZ YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ruhsar Pekcan Mustafa Destici Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Pınar Altuğ Aleyna Tilki Demet Akalın Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Gökhan Töre Fatih Terim Ali Tandoğan Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: ŞİŞLİ'DE APARTMAN KAPILARININ TOPUZLARI ÇALAN HIRSIZ YAKALANDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 15:46:08. #1.14#

title