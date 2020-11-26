Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Neden gözaltına alındı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Neden gözaltına alındı?

26.11.2020 10:27 | Son Güncelleme: 26.11.2020 10:31
Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Neden gözaltına alındı?

Şişli Belediyesi'nde başkan yardımcılığı pozisyonunda görev alan Cihan Yavuz gözaltına alındı. Ardından Cihan Yavuz merak konusu oldu. Peki Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz kimdir? Nereli? Kaç yaşında? İşte detaylar haberimizde...

Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yönetilen Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz, gözaltına alınmasının ardından merak konusu haline geldi. Arama motorlarında internet kullanıcıları tarafından Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz kimdir? Nereli? Kaç yaşında? soruları gündemede yer aldı. Peki Cihan Yavuz kimdir? İşte detaylar haberimizde...

ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI CİHAN YAVUZ KİMDİR?

1978 yılı Tatvan doğumlu olan 42 yaşındaki Cihan Yavuz, ilk, orta ve lise öğrenimini Tatvan 'da tamamlamıştır. 1998 yılında İstanbul'a taşınmıştır.

CİHAN YAVUZ İŞ HAYATI NEDİR?

1998 yılında İstanbul'a taşınan Cihan Yavuz, 1998-2001 yılları arasında tekstil atölyesinde çalıştı. 2001-2003 yılları arasında İSKİ'ye bağlı bir şirkette çalıştı. 2004 yılında üniversite eğitimi için KKTC(Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti)'ye gitti. İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünde okudu. 2010 yılında tekrar İstanbul'a gelen Yavuz, TV Kanallarında kameraman ve muhabir olarak çalıştı. 2014 yılından beri özel bir şirkette Proje Yapım Koordinatörü olarak çalışmaktadır.

Bunlar da ilginizi çekebilir

İstanbul'da terör operasyonu! Şişli Belediye Başkan Yardımcısı da gözaltında
İstanbul'da terör operasyonu! Şişli Belediye Başkan Yardımcısı da gözaltında
Vahim tablo! Gerçek vaka sayıları açıklandı, Türkiye dünya sıralamasında zirveye çıktı
Vahim tablo! Gerçek vaka sayıları açıklandı, Türkiye dünya sıralamasında zirveye çıktı
Bu skandal çok konuşulacak! Selin Ciğerci'nin eşini aldattığı görüntüler ortaya çıktı
Bu skandal çok konuşulacak! Selin Ciğerci'nin eşini aldattığı görüntüler ortaya çıktı

NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

31 Mart yerel seçimlerinde CHP tarafına geçen Şişli Belediyesi'nde Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Cihan Yavuz, İstanbul'da gerçekleştirilen PKK/KCK operasyonu kapsamında gözaltına alındı.

İlgili Haberler

Alvaro Morata kimdir? Alvaro Morata kaç yaşında, nereli?
Alvaro Morata kimdir? Alvaro Morata kaç yaşında, nereli?
Şahan Dinç kimdir? Şahan Dinç kaç yaşında, nereli?
Şahan Dinç kimdir? Şahan Dinç kaç yaşında, nereli?
Broselianda Hernandez kimdir? Broselianda Hernandez kaç yaşında, nereli?
Broselianda Hernandez kimdir? Broselianda Hernandez kaç yaşında, nereli?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Gündem

Son Dakika Haberleri

Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Neden gözaltına alındı? - HaberSuikast filmi konusu nedir? Suikast oyuncuları ve Suikast özeti! - Haber2020-TUS 2. dönem yerleştirme tercihleri son gün bugün! İşte 2020-TUS başvuru kılavuzu ve başvuru ekranı, kadroları, kontenjanları ve sonuçları - HaberTDK'ya göre "Önlisans" nasıl yazılır? Ayrı mı? Bitişik mi? Doğrusu 'Ön lisans' mı, 'Önlisans' mı? - HaberÖSYM şifremi unuttum ne yapabilirim? ÖSYM giriş şifresi nasıl alınır? ÖSYM şifre işlemleri! E-devlet şifresi ile ÖSYM'ye giriliyor mu? - HaberSon dakika: KPSS sonuçları açıklandı! ÖSYM haberleri! KPSS Önlisans sonuçları açıklandı mı? 2020 KPSS Önlisans sonuçları ne zaman açıklandı? - HaberKPSS açıklandı! Son dakika ÖSYM KPSS Önlisans sonuçları açıklandı! KPSS sonuç sorgulama ve ÖSYM aday işlem sayfası açıldı! - HaberSon Dakika! KPSS Önlisans sonuçları açıklandı! KPSS Ön Lisans sonuçları sorgulama ekranı! Aday şifre işlemleri - HaberSon Dakika! Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz terör operasyonunda gözaltına alındı - HaberlerSon dakika ÖSYM haberleri! KPSS Önlisans sonuçları açıklandı mı? 2020 KPSS Önlisans sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? - HaberSon dakika ÖSYM haberleri! KPSS Önlisans sonuçları açıklandı mı? ÖSYM KPSS sonuç sorgulama sayfası! ÖSYM KPSS 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak? - HaberÇok konuşulacak görüntüler! Selin Ciğerci'nin Tolga Polat ile samimi fotoğrafları ortaya çıktı - Magazin
Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Osman Kavala Meral Akşener Fahrettin Koca Abdülhamit Gül Alaattin Çakıcı
Magazin Sıla Enes Batur Demet Akbağ Demet Akalın
Spor Samatta Okan Buruk Mert Günok Samet Aybaba Abdullah Avcı
Tüm Haberler Türk Kasım Futbol Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Neden gözaltına alındı? - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.11.2020 10:31:43. #1.14#
title