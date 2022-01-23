Sis ve tipiye rağmen Uludağ'da kayak pistleri doldu

TÜRKİYE'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da, yoğun sis ve tipiye rağmen kayak pistleri dolup taştı.

TÜRKİYE'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da, yoğun sis ve tipiye rağmen kayak pistleri dolup taştı. Kar kalınlığının 120 santimetreye ulaştığı bölgede, hava sıcaklığı sıfırın altında 16 dereceyi gördü.

Yarıyıl tatilini Uludağ'da geçirmek isteyenler, bölgedeki otel ve tesislerde yoğunluk oluşturdu. Yılbaşında yüzde 100 doluluğa ulaşan Uludağ'da, sömestr tatili ile birlikte hareketlilik arttı. Bölgedeki otel ve tesislerde doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı. Otellerdeki doluluk oranının yarıyıl tatilinin ilk haftasında yüzde 100'e ulaşması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Uludağ'a, 6 gün boyunca aralıksız kar yağacağını bildirirken, Karayolları ekipleri Uludağ yolunun ulaşıma açık kalması için çalışmalarını sürdürüyor. 15 personelden oluşan ekip, 3 greyder, 3 kepçe, 3 rötatif ve 3 kar küreme aracıyla 24 saat boyunca görev yapıyor. Jandarma ekiplerinin Uludağ yolu ve oteller bölgesinde aldığı önlemler de devam ediyor. Milli Park girişinden itibaren denetimler sıklaştırılırken, kış lastiği ve zinciri olmayan araçların oteller bölgesine çıkışına izin verilmiyor. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timleri de kar motorlarıyla kayak pistlerinde sürekli devriye geziyor. Tatilciler, kayak pistlerinden çıkıp, ormana girmemeleri konusunda uyarılıyor.