Sırtköy'ün içme suyu deposunun bakım onarımı yapıldı
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Sırtköy'ün içme suyu deposunun bakım onarımı yapıldı

Sırtköy'ün içme suyu deposunun bakım onarımı yapıldı
Bültenler - Haberler | Güncel

MASKİ Genel Müdürlüğü, Akhisar ilçesine bağlı Sırtköy Mahallesinde bulunan içme suyu deposunun bakım onarımını gerçekleştirdi.

Mahalle Muhtarı Ramazan Tufan da, yapılan çalışma nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde içme suyu depolarını daha sağlıklı hale getirmek amacıyla bakım onarım çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Akhisar ilçesine bağlı Sırtköy Mahallesinde yer alan içme suyu deposu da daha sağlıklı bir yapıya kavuştu. İçme suyu deposunda dış cepheden, manevra odasına, yalıtım sisteminden fayans döşemelerine kadar birçok alan yenilendi. Himaye çiti ile çevrilen depoya dışarıdan herhangi bir müdahale edilmesinin de önüne geçildi.

"İçme suyu kadar önemli bir hizmet yoktur"

Sırtköy Mahalle Muhtarı Ramazan Tufan, "Temiz ve sağlıklı içme suyuna kavuştuk. İçme suyu kadar önemli bir hizmet yoktur. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün ve ekiplerine bu güzel hizmetten dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler

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