Sırtına saplı bıçakla, Almanya'daki ablasını arayıp görüntülü konuştu
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Sırtına saplı bıçakla, Almanya'daki ablasını arayıp görüntülü konuştu

Demirören Haber Ajansı / Süleyman Ekin - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da bir şahıs, uyuşturucu alıp parasını ödemediği kişiler tarafından sırtından bıçaklandı. Sırtındaki bıçakla karşı yoldaki fırına gidip yardım isteyen şahıs, bir yandan da Almanya'daki ablasıyla görüntülü konuştu. Olay yerine gelen ekipler yaralı şahsa müdahale etti.

Saat 10.30 sıralarında, Doğuyaka Mahallesi Termessos Bulvarı'nda meydana gelen olayda, kaldırımda yürüyen Soner B.'nin yanına gelen 2 kişi, iddiaya göre, bir hafta önce sattığı uyuşturucu maddenin parasını istedi. Üzerinde para olmadığını söyleyen Soner B.'yi sırtından bıçaklayan şüpheliler, "Sen bunu hak ettin" diye bağırıp kaçtı.

FIRINA GİDİP YARDIM İSTEDİ

Soner B., sırtına saplanan bıçakla, yolun karşısındaki fırına giderek, yardım istedi. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilirken, acı içinde kıvranan Soner B., olay yerine gelen muhabire ise telefon görüşmesi yapmak istediğini söyledi.

ALMANYA'DAKİ ABLASIYLA GÖRÜŞTÜ

Soner B., muhabirin cep telefonundan, Almanya'daki ablasıyla görüntülü görüştü. Ablasına, Almanca konuşarak, sırtından bıçaklandığını söyleyen Soner B.'ye, adrese gelen sağlık görevlileri müdahale etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ekipler, Soner B.'nin sırtındaki bıçağı çıkartıp, açık yaraya müdahale etti. Ambulansa alınan Soner B., hastaneye götürüldü. Polis, hayati tehlikesi bulunmayan Soner B.'yi bıçaklayan şüphelileri arıyor.

Sırtına saplı bıçakla, Almanya'daki ablasını arayıp görüntülü konuştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Süleyman Ekin

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