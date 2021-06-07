Sırtına saplı bıçakla, Almanya'daki ablasını arayıp görüntülü konuştu

Antalya'da bir şahıs, uyuşturucu alıp parasını ödemediği kişiler tarafından sırtından bıçaklandı. Sırtındaki bıçakla karşı yoldaki fırına gidip yardım isteyen şahıs, bir yandan da Almanya'daki ablasıyla görüntülü konuştu. Olay yerine gelen ekipler yaralı şahsa müdahale etti.