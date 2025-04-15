DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder kalp krizi geçirdi

Hayati riski var! Sırrı Süreyya Önder kalp krizi geçirdi
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Sırrı Süreyya Önder ölüm riski var mı, hayati tehlikeyi atlattı mı?

Sırrı Süreyya Önder ölüm riski var mı, hayati tehlikeyi atlattı mı?
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Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizi geçirdiği, İstanbul'da tedavi altına alındığı öğrenildi. Peki,Sırrı Süreyya Önder ölüm riski var mı, hayati tehlikeyi atlattı mı?

DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder bu akşam geçirdiği ciddi kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Sırrı Süreyya Önder ölüm riski var mı, hayati tehlikeyi atlattı mı?

SIRRI SÜREYYA ÖNDER HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI MI?

DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder bu akşam geçirdiği ciddi kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Önder'in hayati riskinin bulunduğu bildirildi.

Ayrıntılar geliyor...

SIRRI SÜREYYA ÖNDER KİMDİR?

Sırrı Süreyya Önder, 7 Temmuz 1962 yılında Adıyaman'da dünyaya geldi. Türk yönetmen, senarist, yapımcı, oyuncu, gazeteci ve siyasetçidir.

Yönetmenlik, senaristlik, oyunculuk, müzik yapımcılığı ve ulusal basında köşe yazarlığı yaptı. 2011 genel seçimlerinde, İstanbul 2. bölgeden milletvekili seçildi.

2014 yerel seçimlerinde HDP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı oldu, ancak kazanamadı.

HDP saflarında katıldığı Haziran 2015 genel seçimlerinde ve Kasım 2015 genel seçimlerinde ise Ankara 1. bölgeden milletvekili seçildi.

TBMM 24. Dönem İstanbul, 25. Dönem ve 26. Dönem Ankara milletvekili olarak görev yaptı.

2023 Türkiye genel seçimlerinde DEM Parti'den 28. dönem İstanbul milletvekili seçildi.

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Osman DEMİR
Osman DEMİR
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