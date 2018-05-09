Sırp Şarkıcının Giydiği Göğüs Dekolteli Kıyafet, Katıldığı Programa Damga Vurdu

Sırp Şarkıcının Giydiği Göğüs Dekolteli Kıyafet, Katıldığı Programa Damga Vurdu

Sırp pop şarkıcısı ve dansçı Milica Pavlovic, katıldığı programda giydiği derin göğüs dekolteli kıyafetiyle hem ekran başındakileri hem de stüdyodakileri şaşı etti.

Konuk olduğu canlı yayına derin göğüs dekolteli elbisesi ile çıkan ünlü pop şarkıcısı, tüm ilgiyi üzerine çekmeyi başardı.

PROGRAMA DAMGA VURDU

Sırp pop şarkıcısı ve dansçı Milica Pavlovic, ülkesinde yayın yapan bir televizyon kanalına konuk oldu. Buraya kadar her şey normal. Ancak ünlü şarkıcının giydiği derin göğüs dekolteli kıyafet, deyim yerindeyse programa damga vurdu.

İZLENME REKORLARI KIRIYOR

Programın videoları sosyal paylaşım sitelerinde izlenme rekorları kırıyor.

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