Sırp Şarkıcının Giydiği Göğüs Dekolteli Kıyafet, Katıldığı Programa Damga Vurdu
Sırp pop şarkıcısı ve dansçı Milica Pavlovic, katıldığı programda giydiği derin göğüs dekolteli kıyafetiyle hem ekran başındakileri hem de stüdyodakileri şaşı etti.
Konuk olduğu canlı yayına derin göğüs dekolteli elbisesi ile çıkan ünlü pop şarkıcısı, tüm ilgiyi üzerine çekmeyi başardı.
PROGRAMA DAMGA VURDU
Sırp pop şarkıcısı ve dansçı Milica Pavlovic, ülkesinde yayın yapan bir televizyon kanalına konuk oldu. Buraya kadar her şey normal. Ancak ünlü şarkıcının giydiği derin göğüs dekolteli kıyafet, deyim yerindeyse programa damga vurdu.
İZLENME REKORLARI KIRIYOR
Programın videoları sosyal paylaşım sitelerinde izlenme rekorları kırıyor.
YORUMLAR (10)
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TAMAMCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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AKP hükümeti geldikten sonra insanların giyim tarzları işte AKP gittiği zaman bizde sokaklarımızda bunun gibi insanlar göreceğiz çağdaş ve demokrat olacağız Sırbistan doğru yoldasınCevap Yaz 1 5 Yayından Kaldır
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DEVAMCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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bizdede olsa aynu olur . . . nevar yanü. . . abaza bi sırplardamu var. . .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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IYI - Tamam !!Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır