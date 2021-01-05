Sırp forvet Filip Djordjevic'in eşi Jovana, birbirinden cesur pozlarıyla dikkat çekti
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Sırp forvet Filip Djordjevic'in eşi Jovana, birbirinden cesur pozlarıyla dikkat çekti

05.01.2021 00:01 | Son Güncelleme: 05.01.2021 00:39
Sırp forvet Filip Djordjevic'in eşi Jovana, birbirinden cesur pozlarıyla dikkat çekti

Sırp forvet oyuncusu Filip Djordjevic'in eşi Jovana Djordjevic, Instagram hesabından yaptığı sıra dışı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Son olarak sütyensiz giydiği elbisesiyle poz veren Djordjevic'in paylaşımına binlerce beğeni geldi.

İtalya Serie A ekiplerinden Chievo'da forma giyen forvet oyuncusu Filip Djordjevic'in fotomodel eşi Jovana Djordjevic, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor.

Kusursuz fiziğiyle dikkat çeken ve yaptığı her paylaşımda takipçilerini büyüleyen Djordjevic, son paylaşımıyla yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

SÜTYENSİZ GİYDİĞİ ELBİSESİYLE POZ VERDİ

Instagram'da 329 bin takipçisi olan Sırbistanlı fotomodel, sütyensiz giydiği elbisesiyle verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Djordjevic'in paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.

İşte güzel modelin paylaşımlarından bazıları:

Sırp forvet Filip Djordjevic'in eşi Jovana Djordjevic, birbirinden cesur pozlarıyla dikkat çekti
Sırp forvet Filip Djordjevic'in eşi Jovana Djordjevic, birbirinden cesur pozlarıyla dikkat çekti
Sırp forvet Filip Djordjevic'in eşi Jovana Djordjevic, birbirinden cesur pozlarıyla dikkat çekti
Sırp forvet Filip Djordjevic'in eşi Jovana Djordjevic, birbirinden cesur pozlarıyla dikkat çekti
Sırp forvet Filip Djordjevic'in eşi Jovana Djordjevic, birbirinden cesur pozlarıyla dikkat çekti
Sırp forvet Filip Djordjevic'in eşi Jovana Djordjevic, birbirinden cesur pozlarıyla dikkat çekti
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