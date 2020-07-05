- Şırnak yaylaları arıcılarla doldu
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- Şırnak yaylaları arıcılarla doldu

- Şırnak yaylaları arıcılarla doldu Şırnak'ta yaz aylarını fırsat bilen arıcılar, on binlerce arıyla birlikte yaylaların yolunu tuttu.

05.07.2020 10:38 | Son Güncelleme: 05.07.2020 11:28

- Şırnak yaylaları arıcılarla doldu

ŞIRNAK - Şırnak'ta yaz aylarını fırsat bilen arıcılar, on binlerce arıyla birlikte yaylaların yolunu tuttu.

Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerindeki yüksek rakımlı yaylalara arıcıların akını başladı. Arıcılar ülkenin dört bir yanından 2 bin 625 rakımlı Faraşin Yaylasının yolunu tuttu. Mardin, Siirt, Bitlis, Batman'ın yanı sıra Hatay ve Mersin'den de gelen arcılar yaylara ulaştı. Arıcı Mehmet Gökçe, her yıl çiçek florası zengin olan Faraşin Yaylasını tercih ettiklerini söyledi. Gökçe, "Yıllardır arıcılık yapıyoruz. Bu yıl ilk defa bu kadar arıcı geliyor. 10 bine yakın arı kovanı var bu bölgede. Ülkenin dört bir yanından arıcılar buraya geliyor. Çok geniş bir araziye sahip olan bu yayla aslında çok serin ve çiçek açısından çok zengin. Gönül rahatlığıyla yaylalarda arıcılık yapıyoruz. Buralar çok güzel herkesi buraya davet ediyorum. İl genelinde 20 bine yakın bal arısı bu yıl Beytüşşebap ve Uludere bölgesinde yaylalarda yerini aldı" dedi.

- Şırnak yaylaları arıcılarla doldu

Kaynak: İHA

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