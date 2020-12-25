Şırnak Valisi Pehlivan Uludere'deki seralarda incelemelerde bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Şırnak Valisi Pehlivan Uludere'deki seralarda incelemelerde bulundu

25.12.2020 12:47 | Son Güncelleme: 25.12.2020 12:58
Şırnak Valisi Pehlivan Uludere'deki seralarda incelemelerde bulundu

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Uludere ilçesinde yapılan seraları gezdi.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Uludere ilçesinde yapılan seraları gezdi. Tarım ve Orman Bakanlığının destek verdiği 12 serada ilk verim alındı.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesinde kurulan 12 serayı ziyaret eden Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan ve beraberindeki heyet, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Burada açıklamalarda bulunan Vali Pehlivan, genç bir vatandaşın bu işe talip olduğunu söyledi. Vali Pehlivan, "Biz de GAP İdaresi destekli bir proje hazırladık. 5 dönümlük bir arazi üzerine yapılmış olan bu seraların Hilal beldemize, Uludere'mize ve Şırnak'a hayırlı olmasını diliyorum. Biz valilik olarak 300 bin liralık bir projeyi hayata geçirdik. İşletmecimiz tarafından da geriye kalan ücret karşılandı. İlk etapta domates fideleri dikildi. Şimdi domatesler yeşerdi. Güvenlik güçlerimizin başarılı operasyonları sayesinde bölgemizde huzur hakim oldu. Bu huzurla beraber tarım öne çıktı. Hem hayvancılık hem tarım alanında çok yol kat ettik. Cizre ve Silopi ilçelerinde coğrafi şartlar elverişli. Uludere ilçemizde ise yeni yeni yapılıyor. Bu tür çalışmalar devam edecek. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığımıza ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ederim. Tarım ve Orman Bakanlığı nezdinde de diğer alanlarda olduğu gibi sera alanında da ilerleyeceğiz. Şırnak Valiliği olarak Antalya Valiliği ile ortaklaşa bir çalışma yürüttük. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığımız ile Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı ortaklığında Sera Kardeşliği Projesi'ni hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda Şırnak'ta seracılık alanında güzel bir mesafe kat edeceğiz" dedi. - ŞIRNAK

Şırnak Valisi Pehlivan Uludere'deki seralarda incelemelerde bulundu
Şırnak Valisi Pehlivan Uludere'deki seralarda incelemelerde bulundu
Şırnak Valisi Pehlivan Uludere'deki seralarda incelemelerde bulundu
Şırnak Valisi Pehlivan Uludere'deki seralarda incelemelerde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlana Tunç Soyer Cahit Özkan Hulusi Akar Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Berk Oktay Fahriye Evcen Seren Serengil İbrahim Büyükak
Spor Can Bartu Burak Yılmaz Samet Aybaba Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kız Türk Hisarcık İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şırnak Valisi Pehlivan Uludere'deki seralarda incelemelerde bulundu | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 13:26:36. #1.14#
title