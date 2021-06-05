Şırnak Valisi Pehlivan, açılışını yaptığı ses kayıt odası ve stüdyosunda türkü söyledi
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Şırnak Valisi Pehlivan, açılışını yaptığı ses kayıt odası ve stüdyosunda türkü söyledi

Şırnak Valisi Pehlivan, açılışını yaptığı ses kayıt odası ve stüdyosunda türkü söyledi
Anadolu Ajansı / Muhammed Şamil Aliağaoğlu - Haberler | Güncel

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Silopi ilçesinde Gençlik Merkezinde ses kayıt ve stüdyosunun açılışını yaptı, türkü söyledi.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Silopi ilçesinde Gençlik Merkezinde ses kayıt ve stüdyosunun açılışını yaptı, türkü söyledi.

Vali Pehlivan, Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle Gençlik Merkezinde oluşturulan ses kayıt odası ile stüdyosunu törenle hizmete açtı.

Ses kayıt odasını inceleyen Pehlivan, "Değmen Benim Gamlı Yaşlı Gönlüme" adlı türküyü seslendirdi.

Gençlik Merkezi gönüllülerinin hazırladığı klibi izleyen Pehlivan, merkezin gençlerin yeteneklerini sergileme fırsatı sunduğunu belirtti.

Daha sonra Şehit Cengiz Tatar Anadolu İmam Hatip Ortaokulunda Z Kütüphanesinin açılışını gerçekleştiren Pehlivan, kütüphaneye destek sunan Başverimli Belde Belediye Başkanı Medeni Tatar'a plaket verdi.

Valilik İl Özel İdaresi ile Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) iş birliğiyle inşaatına başlanan Silopi Tekstilkent alanını gezen Pehlivan, yetkililerden bilgi aldı.

Vali Pehlivan, İl Özel İdaresi Silopi Tır Parkı İşletmesi ve Habur Sınır Kapısında da incelemelerde bulundu.

Ziyaret ve açılışlara Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Yılmaz Demirelli, İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener, Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, AK Parti Silopi İlçe Başkanı Rana Tellioğlu ve kurum müdürleri de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Şamil Aliağaoğlu

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