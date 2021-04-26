Şırnak'taki camilerde camilerde mukabele okutuluyor
Şırnak'ın Silopi ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapmasında teravih namazı kılınmayan camilerde mukabele okutuluyor, vaaz veriliyor.
Şırnak'ın Silopi ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapmasında teravih namazı kılınmayan camilerde mukabele okutuluyor, vaaz veriliyor.
İlçe merkezindeki Nur Camisine gelen vatandaşlar, ikindi namazının ardından halka oluşturarak mukabele sünnetini yerine getiriyor.
Cami imamı Cemal Sansur, ramazanın hikmet ve güzelliklerle dolu rahmet ayı olduğunu söyledi.
Sansur, bu hikmetlerden birinin de mukabele sünneti olduğunu dile getirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Şamil Aliağaoğlu