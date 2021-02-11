Turgun ailesi epilepsi hastası 5 yaşındaki Furkan için yardım istiyor
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Turgun ailesi epilepsi hastası 5 yaşındaki Furkan için yardım istiyor

11.02.2021 11:27 | Son Güncelleme: 11.02.2021 11:54

Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşayan Turgun ailesi, epilepsi hastası 5 yaşındaki Furkan'ın tedavisi için yetkililer ve hayırsever vatandaşlardan destek bekliyor.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşayan Turgun ailesi, epilepsi hastası 5 yaşındaki Furkan'ın tedavisi için yetkililer ve hayırsever vatandaşlardan destek bekliyor.

Cizre'nin Kasrik beldesinde ikamet eden anne Leyla Turgun, oğlunun geçen sene şubat ayında yüksek ateş şikayetiyle Cizre Devlet Hastanesi kaldırıldığını, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Batman'a sevk edildiğini söyledi.

Batman'da bir ay boyunca yoğun bakımda tedavi gören oğluna epilepsi tanısı konulduğunu ifade eden Turgun, oğlunun sağlık durumunun gün geçtikçe kötüye gittiğini, bir ayda yatağa bağımlı hale geldiğini, görme kaybı yaşadığını belirtti.

Turgun, bu süreçte oğlunu Diyarbakır ve İzmir'de de bazı hastanelere götürdüğünü ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tedavisinin ertelendiğini dile getirerek, oğlunun tedavi olması için yetkililerden destek beklediklerini kaydetti.

Furkan'ın daha önce sağlıklı bir çocuk olduğunu anlatan Turgun, "Oğlum şimdi ne oturabiliyor ne ayağa kalkabiliyor ne de görebiliyor. Kendi başına hiçbir şey yapamıyor. Eski halini çok özledim. Arkadaşları ile koşup, oyun oynamasını özledim." dedi.

Turgun ailesi epilepsi hastası 5 yaşındaki Furkan için yardım istiyor
Turgun ailesi epilepsi hastası 5 yaşındaki Furkan için yardım istiyor
Turgun ailesi epilepsi hastası 5 yaşındaki Furkan için yardım istiyor
Turgun ailesi epilepsi hastası 5 yaşındaki Furkan için yardım istiyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Şamil Aliağaoğlu

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