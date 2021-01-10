Şırnak'ta uyuşturucuya 2 tutuklama
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Şırnak'ta uyuşturucuya 2 tutuklama

10.01.2021 11:49 | Son Güncelleme: 10.01.2021 11:53
Şırnak'ta uyuşturucuya 2 tutuklama

ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda, bir miktar uyuşturucu ile yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda, bir miktar uyuşturucu ile yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, 107 gram uyuşturucu olduğu değerlendirilen toz madde ile 11 gram eroin, 15 gram metamfetamin, 7 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinde elde edildiği değerlendirilen 3 bin 215 TL, 1 ruhsatsız av tüfeği ve bu tüfeğe ait 21 fişek ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emin BAL

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