Şırnak'ta Trafik Kazası: 3'ü Çocuk 6 Yaralı
ŞIRNAK'ta kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 3'ü çocuk, 6 kişi yaraladı.
ŞIRNAK'ta kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 3'ü çocuk, 6 kişi yaraladı.
Kaza, sabah saatlerinde Şırnak- İdil karayolu Şerafettin Elçi Havalimanı yakınlarında meydana geldi. Henüz sürücüsü öğrenilemeyen 42 DUC 45 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, takla attı. Kazada, otomobilde bulunan 3'ü çocuk, 6 kişi yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
- Şırnak
Kaynak: DHA