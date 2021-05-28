Şırnak'ta şehitler için mevlit okutulup aşure dağıtıldı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir araya gelen yemek ustaları, şehitler adına mevlit okutup aşure ikramında bulundu.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir araya gelen yemek ustaları, şehitler adına mevlit okutup aşure ikramında bulundu.

Şırnak Profesyonel Aşçılar Derneği, Mezopotamya Uluslararası Gastronomi Kültür Aşçılar ve Pastacılar Derneği öncülüğünde Silopi ilçesi Gümrük Lojmanları Camisinde mevlit etkinliği düzenledi. Etkinliğe Kaymakam Can Kazım Kuruca, güvenlik güçleri, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikte şehitler adına okutulan mevlidin ardından, katılımcılara aşure ikram edildi.

Şırnak Profesyonel Aşçılar Derneği Başkanı Zeki Karaaslan, ülkenin dört bir yanında canları pahasına vatan için çarpışarak şehit düşen kahramanlar adına mevlit etkinliği düzenlediklerini belirtti. Karaaslan, "Kendi çapımızda aşçı arkadaşlarımızla bu etkinliği düzenledik. Ruhları şad olsun. Allah kendilerine rahmeti ile muamele etsin. Bu kapsamda desteklerini esirgemeyen ilçe kaymakamımıza ve aşçı arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Program toplu çekilen fotoğrafın ardından son buldu. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı