Şırnak'ta sağlık görevlilerinin bulunduğu pikap takla attı: 4 yaralı
22.02.2021 15:53 | Son Güncelleme: 22.02.2021 15:56
Şırnak'ta meydana gelen trafik kazasında 4 sağlık personeli yaralandı.
Şırnak'ta meydana gelen trafik kazasında 4 sağlık personeli yaralandı.
İdil İlçe Sağlık Müdürlüğü personelinin bulunduğu M.A. idaresindeki pikap, Şırnak-Cizre kara yolunda takla attı.
Sürücü ile araçtaki V.T, A.D. ve M.B. yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkan Vekili Sabgatullah Anmal, yaralıları tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Şamil Aliağaoğlu