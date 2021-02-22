Şırnak'ta sağlık görevlilerinin bulunduğu pikap takla attı: 4 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Şırnak'ta sağlık görevlilerinin bulunduğu pikap takla attı: 4 yaralı

22.02.2021 15:53 | Son Güncelleme: 22.02.2021 15:56
Şırnak'ta sağlık görevlilerinin bulunduğu pikap takla attı: 4 yaralı

Şırnak'ta meydana gelen trafik kazasında 4 sağlık personeli yaralandı.

Şırnak'ta meydana gelen trafik kazasında 4 sağlık personeli yaralandı.

İdil İlçe Sağlık Müdürlüğü personelinin bulunduğu M.A. idaresindeki pikap, Şırnak-Cizre kara yolunda takla attı.

Sürücü ile araçtaki V.T, A.D. ve M.B. yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkan Vekili Sabgatullah Anmal, yaralıları tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Şamil Aliağaoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Murat Kurum Meral Akşener Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Özge Özder Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Meghan Markle
Spor Cenk Tosun Abdullah Avcı Hüseyin Göçek Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Pkk Cuma Göztepe Esenyurt
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şırnak'ta sağlık görevlilerinin bulunduğu pikap takla attı: 4 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.2.2021 16:01:06. #1.15#
title