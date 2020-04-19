Şırnak'ta koronavirüsü yenen 3 kişi, alkışlarla taburcu oldu
Şırnak'ta koronavirüsü yenen 3 kişi, alkışlarla taburcu olduŞIRNAK'ta koronavirüs tedavisi tamamlanan 3 kişi, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla hastaneden taburcu oldu.
19.04.2020 14:18 | Son Güncelleme: 19.04.2020 14:19
Şırnak'ta koronavirüsü yenen 3 kişi, alkışlarla taburcu oldu
ŞIRNAK'ta koronavirüs tedavisi tamamlanan 3 kişi, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla hastaneden taburcu oldu.
Kentte, farklı tarihlerde koronavirüs testleri pozitif çıkan, Ramazan Alkan (78), Ramazan Tuncay (71) ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi, Şırnak Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Hastanede tedavileri tamamlanan 3 kişi, taburcu oldu. Sağlık çalışanları koronavirüsü yenen vatandaşları alkışlarla evlerine uğurladı.
Kaynak: DHA