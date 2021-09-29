Şırnak'ta kömür yüklü kamyon yoldan çıktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şırnak'ta kömür yüklü kamyon yoldan çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Şırnak'ta kömür yüklü kamyon yoldan çıktı

Şırnak'ın Uludere ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kömür yüklü kamyon yoldan çıktı.

ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ın Uludere ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kömür yüklü kamyon yoldan çıktı. Kamyon, Şenoba Belde Belediyesi ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

Gülyazı köyünden kömür alıp Mersin'e doğru yola çıkan kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Şenoba çıkısında yoldan çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Şenoba Belde Belediyesi ekipleri ile iş makineleri sevk edildi. Yoldan çıkan kamyon girdiği yerden kepçe ve personellerin çabasıyla yaklaşık 1 saatte çıkarıldı. Kamyon şoförü Şenoba Belediyesine ve çalışanlarına teşekkür etti.

Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat, "Beldemizde dün gece yoldan çıkan kamyona belediye kiplerimizi gönderdik. Yaklaşık bir saat süren çalışmayla girdiği yerden çıkarıldı. Hizmetlerimizi hem belde halkına hem de belde dışındaki halka yapıyoruz" dedi. - ŞIRNAK

Şırnak'ta kömür yüklü kamyon yoldan çıktı

Şırnak'ta kömür yüklü kamyon yoldan çıktı

Şırnak'ta kömür yüklü kamyon yoldan çıktı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Mehmet Nuri Vladimir Putin Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Acun Ilıcalı Bülent Ersoy Yiğit Marcus Aral
Spor Bülent Uygun Mehmet Topal Alex Teixeira Oğuzhan Özyakup Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mimar Sinan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Şırnak'ta kömür yüklü kamyon yoldan çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 12:37:20. #1.17#